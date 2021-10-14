Молодые сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии повысили уровень своих знаний в рамках проекта «Профессионал»

Занятие для молодых коллег провела заведующая отделом обработки литературы и каталогов Лидия Мухлоева. Она рассказала о том, как проходит распределение поступивших документов по структурным подразделениям библиотеки, как ведется работа по сохранности фонда. А также познакомила слушателей с основной документацией своего отдела, представила специализированные издания, которыми библиотекари пользуются в работе.

Информация, полученная на занятии, позволила молодым сотрудникам библиотеки получить всестороннюю информацию о работе отдела обработки литературы и каталогов, о видах учета библиотечного фонда, о технической и библиографической обработке литературы и последовательности этих операций.