Молодые сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии повысили уровень своих знаний в рамках проекта «Профессионал»

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Молодые библиотекари Национальной библиотеки Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» повысили уровень своих знаний по теме «Научная обработка литературы и организация каталогов», сообщила пресс-служба учреждения.

Занятие для молодых коллег провела заведующая отделом обработки литературы и каталогов Лидия Мухлоева. Она рассказала о том, как проходит распределение поступивших документов по структурным подразделениям библиотеки, как ведется работа по сохранности фонда. А также познакомила слушателей с основной документацией своего отдела, представила специализированные издания, которыми библиотекари пользуются в работе.

Информация, полученная на занятии, позволила молодым сотрудникам библиотеки получить всестороннюю информацию о работе отдела обработки литературы и каталогов, о видах учета библиотечного фонда, о технической и библиографической обработке литературы и последовательности этих операций.

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