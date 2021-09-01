Кино

Молодых кинематографистов Ингушетии приглашают к участию в образовательном интенсиве «Искусство питчинга»

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Молодых кинематографистов Ингушетии приглашают принять участие в образовательном интенсиве со своими дебютными проектами для получения финансовой поддержки от Минкультуры России. Мероприятие пройдет с 3 по 5 сентября в Москве, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В программе — лекции и мастер-классы от ведущих режиссеров, сценаристов и продюсеров, среди которых Тимур Бекмамбетов, Антон Калинкин, Петр Ануров, Елена Гликман и другие.

Офлайн-программа пройдет в пространстве «Старт Хаб» на Красном Октябре. Здесь для молодых кинематографистов проведут индивидуальные тренинги по питчингу кураторы программы Анна Гудкова (редактор, продюсер, автор книги «Питчинг. Как представить и продать свою идею»), Евгений Григорьев (креативный продюсер Свердловской киностудии) и Алена Сычева (киновед, продюсер анимационного кино).

Авторы каждого проекта, прошедшего предварительный отбор экспертной комиссии Минкультуры России для участия в питчинге дебютных работ, получат индивидуальную консультацию. Также участников ждут групповые занятия по нетворкингу и отработке своих проектов для питчинга.

Интенсив «Искусство питчинга» состоится по адресу: Москва, «Старт Хаб», Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3, этаж 4.

Также будет проводиться онлайн-программа, она продлится 3 дня и будет посвящена подготовке материалов для питчинга, изучению индустрии и международному контексту работы в кино. Все желающие смогут онлайн присоединиться к круглым столам, мастер-классам и кейс-стади от ведущих специалистов отрасли.

Тематически программа посвящена трем блокам: «Подготовка материалов», «Индустрия», «Международный контекст». Участники также рассмотрят изменения в киноиндустрии после пандемии, а также просмотрят и обсудят фильмы, которые получили государственное финансирование и были признаны и зрителями, и профессиональным сообществом.

Интенсив проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

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