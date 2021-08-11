Конкурс

Молодых композиторов Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Партитура»

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Молодых ингушских композиторов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Партитура», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Участниками конкурса могут стать музыканты в возрасте до 35 лет. Для этого до 20 октября нужно заполнить форму на официальном сайте конкурса и представить произведение, созданное не ранее 2020 года, продолжительностью от 10 до 20 минут в виде партитуры.

Организаторы отмечают, что к заявке можно также приложить короткую и анонимную аудио- или видеозапись.

В этом году конкурс проходит в восьми номинациях: симфоническое произведение крупной формы, симфоническое произведение малой формы, балетная музыка, оперная музыка и оперетта, киномузыка, произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром, эстрадно-симфоническое произведение, хоровая музыка.

Жюри выберет пять лучших сочинений в каждой номинации, а их авторы войдут в шорт-лист лауреатов. Позднее из этого списка будут выбраны победители конкурса. Церемония награждения победителей пройдет 25 марта 2022 года в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. Произведения лауреатов исполнит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте Министерства культуры Ингушетии.

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