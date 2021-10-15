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Молодых композиторов Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Партитура»

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Молодых композиторов Ингушетии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Партитура», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Партитура» — это уникальный шанс для молодых композиторов заявить о себе. Главная цель конкурса — поддержка молодых композиторов (до 35 лет). Произведения будут оцениваться в восьми номинациях солидным жюри из более 30 известнейших российских композиторов и музыкантов. Среди них ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов, дирижер, народный артист России Юрий Башмет, композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, российский саксофонист Игорь Бутман, председатель совета Союза композиторов России, народный артист России Алексей Рыбников, художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган«, — рассказала начальник информационно-правового отдела Минкультуры Хатима Хадзиева.

Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором конкурса в 2021 году выступит Международный фонд композиторов «Новые классики».

Авторы лучших сочинений в 2021 году получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие призы. Имена молодых лидеров академической музыки будут объявлены в марте 2022 года. Произведения лауреатов конкурса прозвучат на концертах в Москве в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конкурса  до 30 октября.

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