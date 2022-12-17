Молодых поэтов Ингушетии приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Берега дружбы»

В числе соучредителей фестиваля-конкурса Союзы писателей России, Беларуси, Украины, Международный Союз писателей и мастеров искусств. По итогам работы лауреаты и дипломанты конкурса получат возможность прослушать курс лекций и семинаров во Всероссийской открытой школе поэтических переводов по программе дополнительного образования «Специфика переводов поэтического текста» с получением сертификата Луганского государственного университета имени Даля или Таганрогского института имени Чехова (филиал РИНХ) установленного образца, сообщают организаторы фестиваля-конкурса.

Для участия приглашаются молодые поэты в возрасте от 18 до 35 лет, а также опытные поэты-наставники старше 35 лет, независимо от гражданства, национальности, места жительства, членства в творческих союзах. В рамках конкурса все желающие смогут повысить свой творческий уровень и попробовать свои силы во взаимных поэтических переводах на русский и родной язык со всех языков народов и народностей России и ближнего зарубежья.

Заявки для участия в фестивале-конкурсе «Берега дружбы» принимаются в электронном виде согласно «Положению о проведении»: https://берега-дружбы. рф/festivali/viii-festival-2023-god/polozhenie. html.

Также по многочисленным просьбам участников «Берегов дружбы» прошлых лет, в основную программу фестиваля-конкурса включены дополнительные номинации.

Это — поэтический конкурс «Покоренная высота» (принимаются авторские произведения наставников и участников конкурса, посвященные ВОВ, 80-летию прорыва Миус-фронта и полного освобождения Ростовской области и Донбасса, объемом не более 42 строк, с последующей публикацией в отдельном сборнике). Также принимаются и приветствуются стихи и песни, посвященные специальной военной операции на Украине и борьбе украинского и русского народов с современными бандеро-фашистами.

Кроме того, поэтический и песенный конкурс на лучшее стихотворение, либо песню, посвященные «Берегам дружбы». (Принимаются авторские произведения наставников и участников конкурса, авторы-исполнители могут представлять, как личное песенное творчество, так и песни, написанные в соавторстве с поэтами) и конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Ростовской области и Неклиновскому району (принимаются авторское произведения наставников и участников конкурса, объемом не более 42 строк, с последующей публикацией в отдельном сборнике)

Заявки для участия в основных и дополнительных номинациях фестиваля конкурса принимаются на e-mall: sever.1959@mail. ru.

Дополнительная информация по телефону: 8 (928) 258-40-00.

Проведение финального этапа и конкурсных слушаний «Берегов дружбы» состоится с 28 по 30 июля 2023 года в рамках одноименного Международного фестиваля национальных культур на территории Неклиновского района Ростовской области. Лекции и семинары во Всероссийской открытой школе поэтических переводов по программе дополнительного образования «Специфика переводов поэтического текста (на примере русского, белорусского и украинского языков)» будут проведены с 31 июля по 2 августа будущего года.

Сайт культурно-образовательного проекта «Берега дружбы» имени Третьякова: https://берега-дружбы. рф/. Группа «Берега дружбы» ВКонтакте: https://vk. com/club146717930.