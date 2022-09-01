Молодых творческих людей Ингушетии приглашают в школу межэтнической журналистики

В Северной Осетии стартует набор в школу межэтнической журналистики, теперь в ней бесплатно учиться смогут жители всех регионов России.

Всероссийский проект реализуют ФАДН России и Гильдией межэтнической журналистики уже восьмой год. В Осетии обучение проходит в пятый раз при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики, факультета журналистики СОГУ и газеты «Слово».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ШМЖ, в 2022 году будет 16 отделений, по два в каждом из восьми федеральных округов России. Занятия будут проходить в гибридном формате: часть студентов, жители городов, где базируются отделения школы, будут заниматься очно, часть — присоединятся к группе в режиме онлайн. То есть во Владикавказе с сентября по ноябрь 2022 года будет работать очная ШМЖ, в режиме онлайн присоединиться смогут участники из СКФО. Чтобы пройти конкурсный отбор, необходимо предоставить мотивационное письмо, а также пройти собеседование — очное или онлайн.

Еще одно масштабное изменение проекта — теперь программа будет делиться на два модуля: региональный и федеральный. К федеральному — очному — этапу будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Они отправятся на обучение в г. Москву в конце ноября и после уедут в этноэкспедицию в один из регионов РФ (все расходы берут на себя организаторы проекта). По окончании обучения студенты получают сертификаты.

На курс приглашаются студенты профильных факультетов (специальность «Журналистика») и смежных направлений, молодые журналисты и блогеры в возрасте от 18 до 30 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.

За прошлые годы во владикавказской школе прошли обучение не только ребята из Северной Осетии, но и из соседних республик (Кабардино-Балкарии, Ингушетии), которым приходилось ездить на занятие раз в неделю. Теперь учиться онлайн есть возможность у студентов со всего Северного Кавказа.

Для поступления в школу необходимо отправить мотивационное письмо «Почему я хочу учиться в школе межэтнической журналистики» на почту zaralik@mail. ru со своими контактными данными (ФИО, вуз или место работы, телефон).