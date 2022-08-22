Молодых ученых и педагогов Ингушетии приглашают к участию в конкурсах просветительской экспедиции

Один из конкурсных отборов будет проходить среди учителей, которые представят лучшие педагогические практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности молодежи.

Второй — среди молодых ученых в сфере гуманитарных и социальных наук. Успешные исследователи в составе проектной группы отправятся в регионы к учителям-победителям для детального сбора педагогических практик.

Подать заявку на участие можно до 30 сентября на сайте экспедиции.

Победители примут участие во Всероссийском научно-практическом коллоквиуме «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности», который пройдёт в декабре 2022 года. Молодые ученые смогут поехать в регионы страны к лучшим педагогам для обмена уникальным опытом и знаниями.

К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, педагоги разных уровней образования, специалисты гуманитарных и общественных наук.