Молодых ученых и педагогов Ингушетии приглашают к участию в конкурсах просветительской экспедиции
Молодых ученых и педагогов Ингушетии приглашают принять участие в конкурсах Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». Экспедиция пройдет при поддержке Минобрнауки России в 2023 году.
Один из конкурсных отборов будет проходить среди учителей, которые представят лучшие педагогические практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности молодежи.
Второй — среди молодых ученых в сфере гуманитарных и социальных наук. Успешные исследователи в составе проектной группы отправятся в регионы к учителям-победителям для детального сбора педагогических практик.
Подать заявку на участие можно до 30 сентября на сайте экспедиции.
Победители примут участие во Всероссийском научно-практическом коллоквиуме «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности», который пройдёт в декабре 2022 года. Молодые ученые смогут поехать в регионы страны к лучшим педагогам для обмена уникальным опытом и знаниями.
К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, педагоги разных уровней образования, специалисты гуманитарных и общественных наук.