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Молодых ученых и студентов Ингушетии приглашают побороться за всероссийскую премию «За верность науке»

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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проводит VII Всероссийскую премию «За верность науке», направленную на популяризацию научных достижений, повышение престижа научной деятельности в России и развитие профессиональной научной коммуникации. В этом году премия приурочена к проведению Года науки и технологий в Российской Федерации.

Наряду с ежегодными номинациями лучших теле-, радио-, печатных и интернет-проектов в этом году добавлены специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых, специальные номинации «Лучший проект, направленный на защиту исторической правды» и «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации».

Также отдельно выделена номинация «Лучший онлайн-проект о науке», в которой могут принять участие студенческие медиапроекты. Оцениваться будут специальные (тематические) онлайн-проекты, лэндинговые страницы, студенческие научно-популярные проекты, в том числе размещенные в социальных сетях, подкасты, проекты блогеров.

Специальные призы объявлены госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос» и АНО «Национальные приоритеты».

На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, преподавателей, так и заявки от организаций (федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих редакций, пресс-служб вузов и научных организаций, издательских домов, медиахолдингов и т. д.).

Прием заявок на премию осуществляется на сайте и продлится до 3 сентября 2021 г.

Торжественная церемония присуждения премии и награждения ее лауреатов планируется в Государственном Кремлевском дворце в ноябре 2021 года.

Организатором премии традиционно выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени Ломоносова.

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