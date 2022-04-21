Мощность агрокомбината «Сунжа» Ингушетии после реализации первого этапа составляет 5 тыс. тонн продукции

Проект на сумму 6,3 млрд рублей включен в модель социально-экономического развития республики. Предполагается строительство подстанции «Тихая» агропромышленного технопарка «Сунжа» и выход на полную мощность с объемом дополнительно 15 087 тонн плодоовощной продукции в год на производственной площади 22,09 га. Планируемая дата ввода в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Инвестор намерен создать 315 рабочих мест.

Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что крупные инвестиционные проекты АПК, а также крестьянско-фермерские хозяйства любого формата, представители малого и среднего бизнеса данной отрасли, являются ключевыми предприятиями, на которые руководство республики делает ставку при продвижении стратегии развития региона, ввиду их огромного экономического потенциала, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По данным властей, часть средств федерального бюджета составляет 481 млн рублей, сумма одобрена. Правительством субъекта подписано соглашение с Минстроем России о реализации проекта.

Первый этап комплекса реализован за счет инвестора с участием Корпорации развития Северного Кавказа, объем инвестиций тогда составил 1,7 миллиарда рублей.