Криминал

Мошенница из Адыгеи украла у жительницы Ингушетии 36 тыс. рублей под предлогом продажи одежды

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Жительница Адыгеи предстанет перед судом за хищение 36 тыс. рублей путем мошенничества в социальной сети, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленница разместила в социальной сети Instagram объявление с заведомо ложными сведениями о продаже женской одежды и обуви. Получив сообщение от жительницы Сунженского района, она ввела ее в заблуждение, пообещав отправить товар по почте и убедив последнюю перевести на указанный ею банковский счет 36 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Не получив в течении длительного времени обещанной одежды и обуви, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.

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