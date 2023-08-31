Мошенничество

Мошенница под видом сотрудника банка похитила у жителя Ингушетии 48 тыс. рублей

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Мошенница «Ирина» под видом сотрудника банка похитила у жителя Назрановского района Ингушетии 48 тыс. рублей, информирует пресс-служба МВД по республике.

Как сообщил правоохранителям потерпевший, женщина выманила деньги под предлогом того, что в их банк на его имя поступило заявление на оформление кредита, которого он не писал. Доверившись мошеннице, мужчина передал ей свои данные, после чего с его банковской карты списали денежные средства.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России.

В МВД по региону в очередной раз призвали граждан не доверять звонкам незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб.

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