Мошенник-«миллионер» выманил у жителя Ингушетии 94 тыс. рублей

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по городу Назрани обратился заявитель, который в конце 2021 года вступил в переписку с неизвестным лицом на аккаунте «elizabeth.joy.58555941» на сайте Instagram. Неизвестный попросил оказать содействие в передаче денежных средств в размере двух миллионов долларов США в один из благотворительных фондов России, оказывающий материальную помощь в лечении больных женщин и поддержку вдовам.

1 февраля 2022 года неустановленное лицо, представившись сотрудником курьерской службы, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами заявителя в сумме 94 тыс. рублей. Мужчина перечислил деньги на указанный ему счет в целях оплаты штрафа, якобы выставленного сотрудниками пограничной службы за перевозку денежных средств в кейсе.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).