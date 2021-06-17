Мошенники организовали сбор полумиллиона рублей на странице начальника соцотдела в Ингушетии

«Мои страницы в «Инстаграм» и «Фейсбук» взломаны, многие знакомые и друзья начали мне звонить, предлагать помощь, так как неизвестные выложили неприятную публикацию о том, что моя мать находится в реанимации и требуется финансовая помощь. Это не правда, а уловки мошенников», — рассказал Гулиев.

По его словам, сейчас правоохранители ищут злоумышленников. В «Инстаграм» муниципального чиновника появилось сообщение о сборе денег якобы на операцию матери, которая попала в аварию.

«Друзья, в моей семье случилось большое горе, сегодня мою маму сбила машина, водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Мама находится в реанимации! Ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое! Сейчас не хватает около 470 тыс. руб. на операцию», — сказано в сообщении.

Из-за взлома чиновнику пришлось завести новую страницу в «Инстаграм».

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Калиматов наградил самого молодого начальника отдела в Сунженской администрации Ибрагима Гулиева юбилейной медалью в связи с 250-летием единения региона с Россией.

Награда Гулиеву вручена за вклад в социально-экономическое развитие республики и в связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства.

Самый узнаваемый 31-летний чиновник является инициатором и активным участником множества благотворительных акций в помощь малоимущим семьям, праздничных мероприятий, волонтерских, социальных проектов.