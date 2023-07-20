Мошенники под видом силовиков оформили кредиты на жительницу Ингушетии и ушли с деньгами

«21-летняя жительница сельского поселения Нестеровское заявила полиции о том, что неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, заставили ее оформить на себя три кредита в размере более 270 тыс. рублей. Полученные деньги под давлением аферистов она перевела на их банковскую карту якобы для досрочного погашения», — сказал собеседник.

По его словам, доверчивая девушка осталась без денег и с долгом перед банками. Игнорирование каждодневных призывов местной полиции не доверять мошенникам и не вступать в сомнительные сделки приводит к такой ситуации, и довольно часто.