Мошенничество

Мошенники под видом силовиков оформили кредиты на жительницу Ингушетии и ушли с деньгами

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Правоохранительные органы расследуют мошенничество по заявлению жительницы Сунженского района, лишившейся 273 тыс. рублей, взятых в кредит по рекомендации лжесотрудников силовых структур и финансовых учреждений, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«21-летняя жительница сельского поселения Нестеровское заявила полиции о том, что неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, заставили ее оформить на себя три кредита в размере более 270 тыс. рублей. Полученные деньги под давлением аферистов она перевела на их банковскую карту якобы для досрочного погашения», — сказал собеседник.

По его словам, доверчивая девушка осталась без денег и с долгом перед банками. Игнорирование каждодневных призывов местной полиции не доверять мошенникам и не вступать в сомнительные сделки приводит к такой ситуации, и довольно часто.

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