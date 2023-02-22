Мошенники выманили у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей при покупке шубы

«Мошенники из Ставрополя под предлогом покупки шубы по объявлению выманили у жительницы Ингушетии 10 тысяч рублей. Деньги у жертвы взяли якобы для регистрации в интернет-приложении», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в действиях мошенников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).