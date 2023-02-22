Мошенничество

Мошенники выманили у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей при покупке шубы

0

Дистанционные мошенники выманили у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей под предлогом регистрации в приложении, через которое женщина намеревалась продать свою шубу, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Мошенники из Ставрополя под предлогом покупки шубы по объявлению выманили у жительницы Ингушетии 10 тысяч рублей. Деньги у жертвы взяли якобы для регистрации в интернет-приложении», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в действиях мошенников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани прошел митинг в поддержку Президента России и участников специальной военной операции
Житель Ингушетии приобрел около 500 граммов героина на продажу
Сергей Меньшов назначен руководителем ОФСИН России по Ингушетии
Учащимся Малгобека рассказали о краснодонских молодогвардейцах
Масштабная благотворительная акция к годовщине депортации ингушского народа прошла в Сунже
В Русском театре Ингушетии пройдет вечер памяти Героя России Суламбека Осканова
Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход строительства ДК в отдаленном селе Гейрбек-Юрт
Школьников Магаса призвали не попадаться на уловки идеологов экстремизма
В своем Послании Президент России уделил особое внимание системе образования — вице-премьер Ингушетии
Делегация из Дагестана приехала в Ингушетию поблагодарить за помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
На реанимированном ЛПК в Ингушетии запустят собственный лакокрасочный цех

Главное

Яндекс.Метрика

 