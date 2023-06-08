Постпредство

Московский дом национальностей и Постпредство Ингушетии запланировали совместные мероприятия

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Московский дом национальностей и Постпредство Ингушетии запланировали проведение совместных мероприятий.

Об этом стало известно после встречи заместителя начальника отдела национальной политики и межрегиональных связей постпредства Шамиля Дзейтова с начальником отдела по работе с молодежью МДН Саломеей Аблотией.

В частности, стороны обсудили возможность организации межнационального молодежного шахматного турнира на площадке МДН, участие команды постпредства в межнациональном молодежном футбольном турнире, участие представителей ингушской молодежи в предстоящей спартакиаде, а также план мероприятий на предстоящий летний период.

 

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