Московский дом национальностей и Постпредство Ингушетии запланировали совместные мероприятия

Об этом стало известно после встречи заместителя начальника отдела национальной политики и межрегиональных связей постпредства Шамиля Дзейтова с начальником отдела по работе с молодежью МДН Саломеей Аблотией.

В частности, стороны обсудили возможность организации межнационального молодежного шахматного турнира на площадке МДН, участие команды постпредства в межнациональном молодежном футбольном турнире, участие представителей ингушской молодежи в предстоящей спартакиаде, а также план мероприятий на предстоящий летний период.