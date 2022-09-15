Субсидии

Москва выделила Ингушетии свыше 264 млн руб. на развитие туризма на два года

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о планах запустить 37 обновленных турмаршрутов в 2022-2023 годах в горной части республики.

«Республика в этом году получила из федерального бюджета субсидию в 80,6 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство туристических маршрутов и локаций», — сообщил Калиматов в своём Телеграм-канале.

По его данным, до конца этого года будут реализованы проекты по благоустройству национальных туристических маршрутов, появятся 11 кемпингов. 13 турмаршрутов обновят до конца текущего года, а в следующем — 24.

В будущем году регион получит 184,5 млн руб. федеральных субсидий на поддержку проектов в сфере туризма, предусмотренные проектом «Развитие туристической инфраструктуры».

Особое внимание планируется уделять реализации проектов на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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