Мотострелковая дивизия, дислоцированная в Ингушетии, одной из первых в России получит обновленную версию БТР-82

Ожидается, что до конца года формирование и оснащение техникой основных подразделений дивизии будет завершено.

На корпусе обновленной версии БТР-82 установлены специальные броневые накладки, защищающие лобовую часть и борта от бронебойных пуль и осколков снарядов. Смонтированы также решетчатые экраны, которые предохраняют от попаданий противотанковых гранатометов и управляемых ракет. С расстояния 400 м машина теперь не пробивается огнем крупнокалиберных пулеметов.

Также защита экипажа усилена изнутри. Корпус оснащен противоосколочным подбоем из кевлара. Днище усилено противоминными накладками. Кресла экипажа и десанта подвешены к потолку, чтобы уменьшить вероятность травм при подрывах на фугасах.

Как заявил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников, ЮВО — один из лидеров по темпам перевооружения. На конец 2020 года доля новой и модернизированной техники в нем достигла 70%. Это относится как к наземному, так и к воздушному и морскому компонентам войск.

«Южный военный округ — самый воюющий из всех. Поэтому он наряду с Западным в первую очередь получает новейшую технику», — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.