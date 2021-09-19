Выборы

Мовсаир Амхадов: «Я возлагаю большие надежды на повышение социального уровня нашего населения»

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Среди избирателей на трехдневных выборах есть совсем молодые люди, которые принимают в этом участие. На избирательный участок № 205 города Карабулак Сунженского района голосовать пришёл Мовсаир Амхадов.

— В эти дни каждый выбирает своё будущее и будущее страны и республики, — говорит Мовсаир. — Я возлагаю большие надежды на повышение социального уровня нашего населения, на ликвидацию безработицы. Сколько молодых людей ходят безработными, и основная часть среди них дипломированы. Но работы нет. И это вызывает большую озабоченность за будущее нашей молодёжи. Именно поэтому я здесь, голосую за тех, кто обещает улучшить ситуацию в социальном секторе. Время покажет. А пока призываю всех молодых принять участие в выборах.

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