Мовсаир Амхадов: «Я возлагаю большие надежды на повышение социального уровня нашего населения»

— В эти дни каждый выбирает своё будущее и будущее страны и республики, — говорит Мовсаир. — Я возлагаю большие надежды на повышение социального уровня нашего населения, на ликвидацию безработицы. Сколько молодых людей ходят безработными, и основная часть среди них дипломированы. Но работы нет. И это вызывает большую озабоченность за будущее нашей молодёжи. Именно поэтому я здесь, голосую за тех, кто обещает улучшить ситуацию в социальном секторе. Время покажет. А пока призываю всех молодых принять участие в выборах.