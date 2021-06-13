UFC

Мовсар Евлоев победил канадца Хакима Даводу в своем пятом бою в UFC

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Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев, выступающий в полулегком весе, одолел канадца Хакима Даводу на турнире UFC 263, проходящем в американском Глендейле.

Встреча прошла всю дистанцию, а по итогам трех раундов судьи выставили следующий счет: 29-27, 29-27, 29-27, сообщает ProstoProSport.

Таким образом, 27-летний уроженец Ингушетии выиграл 15-й поединок в карьере, и пятый — в UFC. К слову, он не знает поражений на профессиональном уровне. Что касается Даводу, то в активе 29-летнего канадца 12 выигранных боев и две проигранные встречи.

Евлоева поздравил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В частности, он опубликовал фотографию соотечественника, а под снимком написал: «Поздравляю, брат. Отличная победа».

Также ингушский боец после победы заявил, что заслуживает поединка с представителем из топ-10 полулегкого дивизиона. В качестве потенциальных соперников он назвал американца Келвина Каттара, Арнольда Аллена и Джоша Эмметта.

«Не так уж и важно кто. Я готов драться хоть завтра», — цитирует Евлоева ProstoProSport.

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