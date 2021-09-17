«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», — цитирует Перминова пресс-служба ВПП «Единая Россия».

Сенатор добавил, что, по последним данным федерального ситуационного центра единороссов, значимых нарушений не выявлено.

«Мы сейчас занимаемся обработкой пяти сообщений, которые поступили по состоянию на 6.30 утра. Они нуждаются в проверке и юридической оценке. Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели», — рассказал он.

Перминов отметил, что избирательная кампания 2021 года отличается высокой конкуренцией.

«В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались, и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков», — констатировал заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

Он обратил внимание, что в частных случаях причинами для отказов в регистрации были только существенные нарушения.

«В целом кампания носит высоко конкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», — подчеркнул Перминов.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов, в том числе — Народное собрание Ингушетии.