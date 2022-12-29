МСП Банк оказал поддержку субъектам малого бизнеса в Ингушетии почти на 2 млрд руб.

Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, отметив, что это лучший результат по СКФО.

«Среди них более 20 субъектов МСП, которые работают в строительном секторе по государственным заказам. В части кредитования в оставшиеся дни текущего года планируется выдать кредиты на сумму 505 млн руб. Из наиболее заметных и значимых стоит отметить инвестиционный проект по производству детских гигиенических средств «Бест Бренд»», — сказал Демельханов.

В ходе встречи он также сообщил о планах расширения деятельности банка на территории республики и новых видах кредитования для субъектов МСП.

«Помощь бизнесу, в особенности малому и среднему, сегодня является одной из приоритетных задач для нас. Мы продолжаем создавать условия для них в текущих экономических реалиях, даем возможность бизнесу воспользоваться программами льготного кредитования, субсидиями и грантами. Эта работа будет продолжена», — цитирует Главу региона его пресс-служба.