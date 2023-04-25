МСП Банк с начала года выделил бизнесу в Ингушетии 1,1 млрд руб.

В республике работает центр консультационных услуг МСП Банка, который оказывает содействие предпринимателям в подборе банковского продукта, формировании пакета документов, регистрации заявки на электронной платформе и обеспечивает дальнейшее ее сопровождение.

По словам регионального директора кредитного учреждения Рустама Сапралиева, в республике наиболее востребованы кредитно-гарантийные продукты, за которыми ранее предпринимателям приходилось обращаться в банки соседних субъектов.

В частности, это банковские гарантии в рамках выполнения государственных контрактов, где заказчиком выступает Минстрой региона. По данному направлению МСП Банк оказал финансовую поддержку субъектам бизнеса на 740 млн рублей.

«На реализацию инвестиционного проекта, входящего в алюминиевый кластер, будет направлено 347 млн рублей. Данный проект имеет большую социальную значимость. После его ввода в эксплуатацию в регионе появятся 59 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджет до 20 млн рублей в год. Также высок спрос со стороны предпринимателей на кредиты, направленные на пополнение оборотных средств. В основном это предприятия торговли», — пояснил Сапралиев.

Он отметил, что для этих целей МСП Банк разработал «экспресс кредит», который рассматривается в течение 72 часов. С начала текущего года банк выделил для данной категории в республике 13 млн руб.

«Я высоко ценю поддержку МСП Банка и Корпорации МСП, благодаря их помощи предприятия в нашей республике получают возможность приобретать необходимые материалы, технику, проводить работы. А удобные условия предоставления поддержки только облегчают путь развития бизнесу. У нас очень много проектов, которые мы планируем реализовать, работаем над привлечением новых инвесторов, рассчитываем, что такое плодотворное взаимодействие и связи между республикой и МСП Банком будут только крепнуть», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, комментируя лидирующие позиции региона в привлечении поддержки.

В пресс-службе Главы и правительства республики также напомнили, что правлением АО «МСП Банк» принято решение в предоставлении заемных средств в размере 495 млн рублей для реализации инвестиционного проекта по производству детских санитарно-гигиенических средств в Назрановском районе.