«МСП Банк» в этом году планирует увеличить финансовую поддержку предпринимателей Ингушетии до 1 млрд руб.

«По соглашению с министерством экономического развития, цифры в начале небольшие, это около 500 млн рублей. Но наш потенциал здесь значительно больше, я думаю, что в этом году цифра даже приблизится к 1 млрд рублей, и в дальнейшем, особенно после такого форума, бизнес о нас узнает больше, а мы узнаем больше о местном бизнесе. Мы работаем с абсолютно с любыми сферами, поэтому готовы к диалогу», — сказал Засельский.

Он также отметил, что в течение трех лет банк предоставил поддержку предпринимателям Ингушетии в размере 4,8 млрд рублей.

«На сегодняшний день у нас уже поддержка составила 4,8 млрд рублей по Ингушетии за три года. Часть была выдана банковскими гарантиями, сумма контрактов составила больше 3 млрд рублей, кредитов было поменьше — 644 млн рублей. Но сейчас мы понимаем, что надо с чего-то начинать, так как новая страница открыта, если раньше поддержка никаким образом федеральным институтом не была нам по соглашению поручена, то теперь у нас есть целевые показатели», — добавил собеседник ТАСС.

VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022» проходит 29-30 сентября. Презентационной площадкой форума предоставлена возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.