МСП Банке одобрил предпринимателям Ингушетии кредиты на 800 млн рублей

Об этом на встрече в Магасе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил заместитель председателя правления кредитного учреждения Арсен Демельханов.

Было отмечено, что «Бест Бренд» может стать высокорентабельным производством в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя. «Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми», — отметил Калиматов.

По его словам, с реализацией тоже особых трудностей не предвидится, поскольку имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как «Магнит». Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона.

Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» также станет первым промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Предприятие войдет в создаваемый алюминиевый кластер региона. Объем переработки материалов составит 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации.

Руководитель субъекта подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами, благодаря чему, предприятия могут приобретать оборудование, делать капремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты.

«Вы первыми откликнулись на наше предложение и признали этим, что Ингушетия экономически успешно развивается, нуждается в кредитах и готова брать на себя финансовые обязательства. Мы очень благодарны вам за это решение. Видим ваше неподдельное участие и желание оказывать помощь в кредитовании наших предприятий. Это накладывает на нас еще большую ответственность в части соблюдения своих обязательств перед банком», — сказал Калиматов.

Он заявил, что республиканскому правительству дано поручению строго контролировать отчетность по кредитным средствам. Кроме того, власти региона рассчитывает продолжить сотрудничество с банком и в сфере АПК.

«Мясо-молочное производство в Малгобекском районе нуждается в реорганизации. У предприятия имеется большой потенциал, и мы намерены его реализовать», — цитирует Главу его пресс-служба.

Демельханов в свою очередь отметил, что предпринимателями республики плановые обязательства по кредитам выполнены на 92%, что является хорошим показателем.