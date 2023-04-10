МСП Банке одобрил предпринимателям Ингушетии кредиты на 800 млн рублей
МСП Банк одобрил предпринимателям Ингушетии кредиты на сумму более 800 млн рублей. 495 млн рублей будет направлено на запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд» в Назрани и 347 млн на развитие завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» в Назрановском районе.
Об этом на встрече в Магасе с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил заместитель председателя правления кредитного учреждения Арсен Демельханов.
Было отмечено, что «Бест Бренд» может стать высокорентабельным производством в условиях низкой конкуренции после ухода с российского рынка иностранного производителя. «Это продукция, которая пользуется постоянным спросом. В России таких предприятий мало, на северном Кавказе вообще нет, мы будем первыми», — отметил Калиматов.
По его словам, с реализацией тоже особых трудностей не предвидится, поскольку имеются предварительные договоренности с сетевыми магазинами, такими как «Магнит». Предприятие обещает быть высокорентабельным и будет приносить прибыль не только инвестору, но и в бюджет региона.
Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» также станет первым промышленным предприятием, производящим алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Предприятие войдет в создаваемый алюминиевый кластер региона. Объем переработки материалов составит 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации.
Руководитель субъекта подчеркнул, что высоко ценит готовность банка помогать региону льготными кредитами, благодаря чему, предприятия могут приобретать оборудование, делать капремонт производственных помещений, а предприниматели реализовать новые инвестиционные проекты.
«Вы первыми откликнулись на наше предложение и признали этим, что Ингушетия экономически успешно развивается, нуждается в кредитах и готова брать на себя финансовые обязательства. Мы очень благодарны вам за это решение. Видим ваше неподдельное участие и желание оказывать помощь в кредитовании наших предприятий. Это накладывает на нас еще большую ответственность в части соблюдения своих обязательств перед банком», — сказал Калиматов.
Он заявил, что республиканскому правительству дано поручению строго контролировать отчетность по кредитным средствам. Кроме того, власти региона рассчитывает продолжить сотрудничество с банком и в сфере АПК.
«Мясо-молочное производство в Малгобекском районе нуждается в реорганизации. У предприятия имеется большой потенциал, и мы намерены его реализовать», — цитирует Главу его пресс-служба.
Демельханов в свою очередь отметил, что предпринимателями республики плановые обязательства по кредитам выполнены на 92%, что является хорошим показателем.