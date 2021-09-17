Выборы

Мухамет Евлоев: «Проявить гражданскую позицию — это долг!»

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На выборах, которые проходят сегодня в городе Карабулаке, на избирательном участке № 212 голосует пенсионер Мухамет Евлоев, который считает, что каждый человек, считающий себя гражданином республики, нашей страны, должен отдать свой голос. За какую партию и за какого кандидата — это его выбор. Но проявить гражданскую позицию — это его долг!

Сам, как пенсионер, он ждёт от выборов позитивных перемен.

«Я думаю, — говорит он, — что выборы в депутаты в 2021 году — это надежда на справедливость. Люди ее ждут. Но для этого надо проявить активность каждому, прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. Шанс попасть в Госдуму есть у каждой партии. Я свой выбор сделал и буду голосовать за тех, кому верю, за тех, на кого возлагаю надежды.

Всем удачи и хороших перемен!»

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