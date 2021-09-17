Сам, как пенсионер, он ждёт от выборов позитивных перемен.

«Я думаю, — говорит он, — что выборы в депутаты в 2021 году — это надежда на справедливость. Люди ее ждут. Но для этого надо проявить активность каждому, прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. Шанс попасть в Госдуму есть у каждой партии. Я свой выбор сделал и буду голосовать за тех, кому верю, за тех, на кого возлагаю надежды.

Всем удачи и хороших перемен!»