Борьба

Мухаммад Хациев стал призером Всероссийского турнира по классической борьбе в Казани

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Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Мухаммад Хациев стал серебряным призером Всероссийского турнира среди юниоров до 21 года памяти Марата Сахабутдинова.

Как стало известно «Ингушетии», борец выступал в категории до 77 кг. На пути к высшей ступени пьедестала почета он одержал победу над пятью соперниками, но в решающей встрече уступил своему оппоненту Альберу Доеву и завоевал «серебро». Для ингушского атлета эта медаль стала пропуском в состав юниорской сборной страны.

Отметим, что Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Марата Сахабутдинова завершились в Казани накануне. Для участия в соревнованиях в столицу Татарстана съехались около 400 спортсменов из 50 регионов России. Они разыграли награды в 10 весовых категориях. По результатам турнира будет сформирована юниорская сборная страны U-20 на следующий сезон.

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