Мухаммад-Халид Темирханов стал победителем турнира по вольной борьбе в Калининграде

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в Калининграде. Темирханов выступал в весовой категории до 41 кг. Отмечается, что он выиграл пять схваток с общим счётом 50:0.

На «Автотор-Арене» в микрорайоне имени Героя СССР Александра Космодемьянского собрались 150 борцов из 22 регионов России, которые состязались в четырёх возрастных категориях.