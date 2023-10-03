Вольная борьба

Мухаммад-Халид Темирханов стал победителем турнира по вольной борьбе в Калининграде

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Юный ингушский спортсмен из клуба ЦСКА Мухаммад-Халид Темирханов стал победителем Всероссийских соревнований по вольной борьбе «Кубок Балтики 2023».

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в Калининграде. Темирханов выступал в весовой категории до 41 кг. Отмечается, что он выиграл пять схваток с общим счётом 50:0.

На «Автотор-Арене» в микрорайоне имени Героя СССР Александра Космодемьянского собрались 150 борцов из 22 регионов России, которые состязались в четырёх возрастных категориях.

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