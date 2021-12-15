Мухаммад Талдиев стал победителем Всероссийского фестиваля детского дзюдо в Санкт-Петербурге

По информации собеседника нашего издания, юному чемпиону не было равных в весовой категории до 55 кг. Стоит отметить, что Мухаммад Талдиев был лучшим в своем весе на всех этапах соревнований.

Всероссийский фестиваль детского дзюдо, организованный лигой дзюдо «Аврора», стартовал в Санкт-Петербурге в начале нынешнего года и проходил в четыре этапа. Как сообщают организаторы турнира, на этот раз заявки для участия в фестивале подали почти 1800 спортсменов 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения из 50-ти регионов нашей страны. До этого самым многочисленным по количеству участников становился фестиваль 2018 года — тогда на татами вышли около 700 юных дзюдоистов.