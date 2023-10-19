Вольная борьба

Мухаммед Гантемиров из Ингушетии стал победителем всероссийского турнира в Нальчике

0

Ингушский спортсмен клуба «Вольник» Мухаммед Гантемиров завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти Ахмеда Жилетежова среди юниоров до 21 года в Нальчике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, за медали соревновались более 180 борцов до 21 года из 17 субъектов России.

«На турнир были заявлены лучшие спортсмены, которые уже не раз становились победителями и призерами престижных всероссийских и международных состязаний», — подчеркнули в Федерации спортивной борьбы РИ.

Отмечается, что ингушский борец Мухаммад Гантемиров провел четыре победные схватки и стал лучшим на турнире в весовой категории до 125 кг.

На пути к золоту Мухаммад одолел оппонентов из Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, а в финальной встрече выиграл у призера России из Карачаево-Черкесии со счетом 7:1 и стал, таким образом, победителем.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию УФСБ по региону
Судебные приставы Ингушетии и госавтоинспекторы в Назрани выявляли должников
Противники «умной» системы учета электроэнергии в Ингушетии меняют мнение
В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп
Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки
В Малгобеке появится новая спортплощадка
Торгующие алкоголем магазины закрыли власти Назрани после обращения жителей улицы Газдиева
День открытых дверей провели для старшеклассников в СУ СКР по Ингушетии
Юные ингушские регбисты приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи
В Назрани пройдет боксерский турнир среди молодежи «Бьем по негативу четко»

Главное

Яндекс.Метрика

 