Мухаммед Гантемиров из Ингушетии стал победителем всероссийского турнира в Нальчике

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, за медали соревновались более 180 борцов до 21 года из 17 субъектов России.

«На турнир были заявлены лучшие спортсмены, которые уже не раз становились победителями и призерами престижных всероссийских и международных состязаний», — подчеркнули в Федерации спортивной борьбы РИ.

Отмечается, что ингушский борец Мухаммад Гантемиров провел четыре победные схватки и стал лучшим на турнире в весовой категории до 125 кг.

На пути к золоту Мухаммад одолел оппонентов из Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, а в финальной встрече выиграл у призера России из Карачаево-Черкесии со счетом 7:1 и стал, таким образом, победителем.