Муниципалитеты Ингушетии получат центры развития добровольчества

«Планируется участие в конкурсе «Регион добрых дел» федерального проекта «Социальная активность» для привлечения средств на открытие муниципальных центров развития добровольчества и ресурсного центра добровольчества. В республике растет их число, в минувшем году число зарегистрированных волонтеров увеличилось на 2, 5 тыс. человек, их общее количество достигло 4, 6 тыс. Ключевые показатели молодежной политики федеральных проектов исполнены с результатом свыше 100%. В рамках работы по развитию добровольчества проведено более 200 культурно-массовых, общественных, политических и событийных мероприятий, основными из которых являются: «Таргим», «Слет добровольцев», «Экослет», «Трасса развития», событийные мероприятия, «Бессмертный полк», «Поезд Победы» и голосование по программе «Комфортная городская среда», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя региона, молодежь республики в 2022 году принимала участие в форумах «Машук» (Ставропольский край), «Каспий» (Республика Дагестан), «Селиас» (г. Астрахань) и в других.

«Должен сказать, что молодых людей, активистов и волонтёров объединяет активная жизненная позиция, любовь к родной земле, готовность всегда приходить на помощь тем, кто действительно в ней нуждается, участие в решении проблем своих городов, поселений, забота о природе, желание продвигать спортивные инициативы и творческие идеи. Мне всегда было интересно общаться с молодежью, уважаю их искренность, намерение быть полезным обществу. Мы всегда помогали и будем всемерно помогать им на этом благородном пути, по мере возможности создавать условия для максимального раскрытия их богатого потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело по душе, которое позволит быть востребованным», — отметил Глава республики.

Как следует из отчета регионального правительства, озвученного премьером Владимиром Сластениным в местном парламенте, участие в грантовых конкурсах приняли свыше 250 человек, 41 из них стали победителями (19,5 млн рублей).

На протяжении последних лет власти работают над получением федерального финансирования на создание молодежного центра в рамках федерального проекта «Молодежь России». Эта работа будет продолжена и в текущем году.