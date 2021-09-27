Муниципальные служащие поднялись на культовую гору в честь юбилея основания Назрани

«Администрация Назрани проводит мероприятия по празднованию приближающейся значимой даты — 240-летия города. Сотрудники мэрии совершили восхождение на Столовую гору», — сказал Евлоев.

По словам мэра, в рамках акции флаг Назрани водрузили на самую высокую точку горы.

Напомним, 16 октября основным мероприятием к 240-летию со дня основания города станут народные гуляния на территории Дворца культуры. При этом в связи с эпидемиологической обстановкой оно пройдет сразу в двух форматах: официальная часть и церемония награждения отличившихся сотрудников пройдет в зале ДК, а концертная программа — на открытом воздухе.

Состоится и спортивный турнир на воркаут-площадке в Гамурзиевском округе в начале октября и там же открытие общественной площадки в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», флешмоб совместно с Коммолодежи, который будет запущен 10 октября, открытие аллеи 240-летия Назрани на территории городского пруда и др.

В конце октября в городе-имениннике с участием молодежных активистов высадят 240 деревьев.

В план мероприятий вошел и конкурс среди фотографов Ингушетии на лучший снимок Назрани «Как я вижу тебя, Назрань», итоги которого будут объявлены 16 октября.

Кроме того, снимается фильм, который будет продемонстрирован в ДК во время проведения официальной части мероприятия. В завершение праздника будет организован салют в 21:00.

Датой основания Назрани принято считать 1781 год.

В 1992 году в населенном пункте временно была образована администрация вновь созданной Ингушской Республики в составе РФ. Назрань не являлась официальной столицей, но осуществляла функции административного центра республики с 1993 до 2000 года, пока не была образована столица современной республики в специально построенном для этого городе — Магасе, расположенном в четырех километрах от Назрани.