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Муниципальные власти Ингушетии и Чечни договорились о разрешении ситуации с изменением русла реки Фортанга

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Власти Сунженского района Ингушетии и Серноводского района Чечни договорились о разрешении ситуации с изменением русла горной реки Фортанга на границе двух соседних регионов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Сунженской администрации в четверг.

«В администрацию поступила информация о проведении работ неизвестными лицами на территории сельского поселения Даттых Сунженского района. По предварительным данным, работа проводилась у самой границы между Ингушетией и Чечней», — сказал собеседник издания.

По его словам, глава Сунженского района Магомед Дзейтов оперативно выехал на место, информация подтвердилась, техника и рабочие отсутствовали, но были видны следы работ техники и изменённое русло реки Фортанга.

После инспекции Дзейтов встретился с главой Серноводского района Исмаилом Исраиловым в сельском поселении Аршты Ингушетии.

«Исраилов заявил, что работы проводились неосведомленными работниками «Чеченавтодор» для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки. Глава Серноводского района заверил, что в ближайшее время, реку вернут в ее прежнее русло, что никаких территориальных изменений они не планировали, и в дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной», — пояснили в пресс-службе администрации Сунженского района Ингушетии.

Ранее в ингушских пабликах появились видео и сообщения о том, что у подступов к ингушскому селу Даттых на административной территории республики проводятся несогласованные работы с помощью тяжелой техники. Местные жители сообщили о ситуации во все инстанции.

Сразу после сообщений на интернет-ресурсах о несогласованных работах у реки Фортанга в сельское поселение Даттых выехала правительственная комиссия во главе с вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым.

Между тем в местной администрации сообщили газете «Ингушетия», что рабочие меняют русло горной реки Фортанга.

Строители самовольно пробили новое русло реки и быстро эвакуировали технику.

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