Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане

Как сообщил нашей газете представитель организаторов турнира, Евлоев уверенно выиграл все поединки и в финале взял верх над представителем Чеченской Республики Турпал-Али Хатуевым.

Отметим, что международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона СССР Али Алиева проходил в Дагестане с 28 по 30 октября. Местом проведения состязаний стал Дворец спорта в Каспийске, носящий имя легендарного спортсмена.

В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из регионов России и ближнего зарубежья. Они определили победителей и призеров в 10 весовых категориях. Медалисты турнира помимо традиционных наград получили солидные денежные призы.