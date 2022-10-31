Вольная борьба

Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане

0

Борец вольного стиля из Ингушетии Мурад Евлоев одержал уверенную победу на международном турнире памяти Али Алиева, проходившем в дагестанском Каспийске.

Как сообщил нашей газете представитель организаторов турнира, Евлоев уверенно выиграл все поединки и в финале взял верх над представителем Чеченской Республики Турпал-Али Хатуевым.

Отметим, что международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона СССР Али Алиева проходил в Дагестане с 28 по 30 октября. Местом проведения состязаний стал Дворец спорта в Каспийске, носящий имя легендарного спортсмена.

В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из регионов России и ближнего зарубежья. Они определили победителей и призеров в 10 весовых категориях. Медалисты турнира помимо традиционных наград получили солидные денежные призы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Волна политического террора XX века переломала судьбы миллионов советских граждан — Калиматов
Глава Ингушетии обратился к жителям республики в связи с 30-летием конфликта осени 1992 года
Глава Ингушетии посетил субботнюю сельхозярмарку в Малгобеке
Ингушетия третий год подряд в числе наименее коррумпированных регионов России
В Ингушетии появится единый оператор в сфере водо- и теплоснабжения
В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили юбилей вневедомственной охраны
Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии
СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя
Фабрика в Ингушетии обеспечит 20 тыс. участников СВО качественной обувью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием сотрудника Росреестра
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная дню освобождения Киева от фашистов

Главное

Яндекс.Метрика

 