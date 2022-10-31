Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане
Борец вольного стиля из Ингушетии Мурад Евлоев одержал уверенную победу на международном турнире памяти Али Алиева, проходившем в дагестанском Каспийске.
Как сообщил нашей газете представитель организаторов турнира, Евлоев уверенно выиграл все поединки и в финале взял верх над представителем Чеченской Республики Турпал-Али Хатуевым.
Отметим, что международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона СССР Али Алиева проходил в Дагестане с 28 по 30 октября. Местом проведения состязаний стал Дворец спорта в Каспийске, носящий имя легендарного спортсмена.
В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из регионов России и ближнего зарубежья. Они определили победителей и призеров в 10 весовых категориях. Медалисты турнира помимо традиционных наград получили солидные денежные призы.