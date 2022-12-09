Грэпплинг

Мурад Сапралиев завоевал две медали на всероссийском турнире по грэпплингу

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Ингушский спортсмен Мурад Сапралиев завоевал две медали на Всероссийском мастерском турнире по спортивной борьбе грэпплинг, в честь МСМК, чемпиона мира Гаврикова.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Рязани. Мурад Сапралиев занял второе место в разделе No-Gi и третье место в разделе Gi в весовой категории до 71 кг.

Тренируют спортсмена Илез Хашагульгов, Беслан Картоев. В состязаниях приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.

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