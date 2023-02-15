Назначение

Мурат Белхароев назначен прокурором горного Джейрахского района Ингушетии

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Мурат Белхароев назначен прокурором горного Джейрахского района Ингушетии сроком на пять лет. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России Игорь Краснов.

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, Мурат Баширович Белхароев родился в 1983 году в городе Грозном. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры республики работает с сентября 2004 года, последовательно занимая должности следователя и старшего следователя прокуратуры Назрани, заместителя прокурора Назрановского района, заместителя прокурора Джейрахского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генпрокурором России и прокурором региона.

Женат, имеет 5 детей.

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