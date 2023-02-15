Мурат Белхароев назначен прокурором горного Джейрахского района Ингушетии
Мурат Белхароев назначен прокурором горного Джейрахского района Ингушетии сроком на пять лет. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России Игорь Краснов.
Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, Мурат Баширович Белхароев родился в 1983 году в городе Грозном. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры республики работает с сентября 2004 года, последовательно занимая должности следователя и старшего следователя прокуратуры Назрани, заместителя прокурора Назрановского района, заместителя прокурора Джейрахского района.
За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генпрокурором России и прокурором региона.
Женат, имеет 5 детей.