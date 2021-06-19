Муса Евлоев стал чемпионом международного турнира в Турции

«Муса Евлоев одержал победу над венгерским борцом Алексом Жоке со счетом 9:1 и стал чемпионом в весовой категории до 97кг», — сказал собеседник нашего издания.

Как ранее сообщала наша газета, накануне двукратный чемпион мира и Европы Евлоев, одолев досрочно борца из Турции, переборов представителя Азербайджана, а затем также успешно справившись с соперником из Киргизии, вышел в финал соревнований, где не оставил никаких шансов оппоненту.

Напомним, что проходящий в Турции международный турнир по греко-римской борьбе завершится завтра, 20 июня. По информации пресс-службы Международного олимпийского комитета, в состав сборной страны на соревнования включены первые номера команды, среди которых Сергей Емелин, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Сергей Семенов и Муса Евлоев, а также претенденты на их места. Так тренерский штаб собирается проверить готовность спортсменов к предстоящей Олимпиаде в Японии.