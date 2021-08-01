Борьба

Муса Евлоев вступает в борьбу за олимпийские медали на турнире классиков

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Ингушский борец греко-римского стиля Муса Евлоев в понедельник, 2 августа, вступит в борьбу за медали Олимпийских игр в Токио.

Поединки группового этапа стартуют в 5 часов по мск, а трансляция финального блока соревнований как обычно начнётся в 11 часов по мск.

Как стало известно «Ингушетии», спортивный клуб «Чингиз», представителем которого является Муса Евлоев, совместно с @Imedi_art организовал просмотр полуфинальных и финальных встреч российских блрцов на площади Алании в Магасе. Начало трансляции в 11.00.

По мнению экспертов, в греко-римской борьбе Россия может рассчитывать как минимум на три медали. Ингушского борца, а двукратного чемпиона мира Мусу Евлоева они считают однозначным лидером сборной.

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