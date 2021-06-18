Греко-римская борьба

Муса Евлоев вышел в полуфинал международного турнира в Турции

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Представитель спортивного клуба «Чингиз», двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев поборется в полуфинале стартовавшего сегодня в Стамбуле международного турнира по греко-римской борьбе «Вехби Эмре & Хамит Каплан». Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

«В квалификационной схватке Муса одолел досрочно борца из Турции, а затем со счетом 9:0 переборол представителя Азербайджана», — сказал собеседник нашего издания. По его информации, в полуфинальном поединке ингушскому спортсмену будет противостоять представитель Киргизии Узур Джузепбеков.

Отметим, что международный турнир по греко-римской борьбе стартовал в турецком Стамбуле сегодня и завершится 20 июня. Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, в составе сборной России на данных соревнованиях будут выступать первые номера команды и претенденты на их места. Так, на турнир в Турцию прибыли чемпионы мира Сергей Емелин, Артем Сурков, Александр Чехиркин, Сергей Семенов и Муса Евлоев. Тренерский штаб решил таким образом проверить готовность спортсменов к Олимпийским играми в Токио.

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