Муса Евлоев вышел в полуфинал Олимпийских игр Токио-2020

Так на старте турнира в Токио спортсмен одолел представителя Грузии Георгия Мелию, а в четвертьфинале победил венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2. В полуфинальной встрече Евлоеву предстоит сразиться с Тадеушем Михаликом из Польши, а при удачном исходе поединка вероятным соперником по финалу для него может стать олимпийский чемпион 2016 года, армянский борец Артур Алексанян.

Как ранее сообщала «Ингушетия», руководство спортивного клуба «Чингиз» на площади Алания в Магасе организовало просмотр финального блока поединков борцов. Джабраил Барахоев пригласил всех желающих поболеть за нашего спортсмена. Напомним, что прямая трансляция полуфинальных встреч начнется в 11:00.