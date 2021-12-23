— В этом году традиции проведения больших пресс-конференций с Президентом исполняется 20 лет, — говорит член Общественной палаты республики Ингушетия, председатель комиссии по образованию, культуре и науке Муса Мартазанов. — Первая состоялась в 2001 году. Можно сказать, что таким образом Президент подводит итоги года. Быть открытым перед журналистами — это смелое решение и достойное уважения. Темы здесь выдвигаются разные: и внешнеполитические, и внутренние, и проблемы ковида. Путин чётко излагает свою точку зрения по разным направлениям.

Говоря о духовном, Путин отметил, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. «Мы должны брать все самое лучшее, быть на марше, лидером в технологиях, в экономике», — сказал он.

Остался доволен ответом Путина на вопрос журналиста из Тобольска по поводу регистрации по паспорту в соцсетях. Путин признал, что это проблема не только России, но и всего мира. «Интернет — часть нашей жизни, — сказал он, — поэтому все, что там происходит, должно подчиняться общим правилам — и моральным, и юридическим». И я с этим, как и многие члены нашего общества, абсолютно согласен. Разумеется, нужна золотая середина, как говорит Путин. Но суициды детей, трагедии в школах, 100 с лишним предотвращённых преступлений в школах за последнее время, это катастрофа! С этим, конечно же, надо что-то делать!

Говоря о семье, о проблеме демографии, Путин отметил, что карьера и благосостояние никогда не заменят счастье и радость отцовства и материнства. И это, без навязывания извне, надо внедрять в сознание людей. «Нужно показывать, — сказал он, — все положительные стороны большой и дружной семьи. Показывать, какое это счастье — иметь детей. Причём делать это талантливо, тонко, с помощью деятелей искусства и общественных организаций».

Не согласиться с этим, конечно же, нельзя!