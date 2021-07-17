Дзюдо

Муса Могушков выйдет на олимпийский татами в третий и завершающий дни соревнований дзюдоистов

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Муса Могушков

Ингушский спортсмен Муса Могушков, выступающий в категории до 73 кг, вступит в борьбу за медали Олимпийских игр в Токио 26 июля, сообщила пресс-служба федерации дзюдо России.

В третий день турнира дзюдоистов на татами Ниппон Будокан арены в составе российской команды помимо семикратного победителя турниров «Мировой серии» Мусы Могушкова выйдет чемпионка Европейских игр в Минске Дарья Межицкая (57 кг).

Первыми же свои силы 24 июля проверят российские легковесы Роберт Мшвидобадзе и Ирина Долгова.

Завершатся соревнования дзюдоистов в личном первенстве 30 июля состязаниями представителей самых тяжелых весовых категорий, а 31 июля впервые в олимпийской истории пройдет турнир смешанных команд. Участвовать в нем будут сборные, состоящие из мужчин в категориях до 73, 90 и свыше 90 кг, и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.

Отметим, что соревнования по дзюдо на Олимпиаде традиционно начинаются на следующий день после официальной церемонии открытия, которая в Японии состоится 23 июля. В каждый из дней будут определяться победители и призеры в одной мужской и одной женской весовых категориях. А в командном турнире смогут принять участие только те спортсмены, которые до этого участвовали в индивидуальных соревнованиях.

Таким образом, Муса Могушков сможет сразиться с соперниками как в личном, так и в командном первенстве.

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