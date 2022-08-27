Муслим Татриев и Ахмед Дидигов стали лидерами федерального рейтинга «Вверх»
Двое представителей Ингушетии от партии «Единая Россия» Муслим Татриев и Ахмед Дидигов вошли в топ пять федерального рейтинга «Вверх». Это самые активные пользователи, которые в течение нескольких месяцев выполнили больше всех заданий и направили наибольшее число отчетов, сообщает пресс-служба реготделения партии ЕР.
«Депутат Государственной Думы России Муслим Татриев занял третье место в рейтинге самых активных пользователей приложения «Вверх» среди депутатов Госдумы РФ. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, депутат Народного Собрания республики Ахмед Дидигов занял третью строчку рейтинга самых активных пользователей приложения среди депутатов законодательного собрания регионов», — говорится в сообщении.
Мобильное приложение «Вверх» создано для коммуникации между единомышленниками, членами и сторонниками партии «Единая Россия».
Цель приложения — содействие внутрипартийному продвижению активных участников и поддержке их инициатив, основанное на прозрачной системе учета вклада каждого в общее дело.