Муслим Татриев и Ахмед Дидигов стали лидерами федерального рейтинга «Вверх»

Двое представителей Ингушетии от партии «Единая Россия» Муслим Татриев и Ахмед Дидигов вошли в топ пять федерального рейтинга «Вверх». Это самые активные пользователи, которые в течение нескольких месяцев выполнили больше всех заданий и направили наибольшее число отчетов, сообщает пресс-служба реготделения партии ЕР.