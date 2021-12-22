Экология

Мусорную свалку в городе Карабулаке Ингушетии ликвидируют до конца 2024 года

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В Ингушетии начаты проектно-изыскательские работы по свалке в городе Карабулаке, ликвидация которой будет завершена в 2024 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Магомед Евлоев во время совещания с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Мурадом Керимовым в режиме видеосвязи.

В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» реализуются мероприятия по рекультивации земель в городе Малгобеке, занятых городской свалкой с размещенными отходами IV-V класса опасности. Рекультивацию планируется завершить осенью 2022 года. После начнется работа по свалке в Карабулаке.

«29 октября мы заключили договор на разработку проектной документации по этому объекту. По срокам, установленным дорожной картой, свалку панируется ликвидировать в 2024 году. До 15 февраля мы направим заявочный пакет документов для включения свалки Карабулака в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — отметил вице-премьер.

По его словам, на участке уже проведены полевые изыскательские работы, сейчас ведется свод данных и определение контура участка, занятого отходами.

После определения точной площади участка будут проведены дополнительные кадастровые работы и оформлено право собственности республики на весь участок.

Также Евлоев отметил, что будут организовываться общественные обсуждения документации, и далее материалы будут направлены на государственную экологическую и другие экспертизы.

Керимов поручил держать на контроле работу по разработке проектной документации и процесс прохождения экспертиз и отметил, что Минприроды России будет оказывать республике содействие в решении возникающих проблем, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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