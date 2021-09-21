Мустафа Цуров: «Нынешние выборы были организованы на самом высоком уровне»

По его словам, на выборах-2021 наблюдался высокий уровень конкуренции среди кандидатов. Так, 23 партии из зарегистрированных 30-ти приняли участие в избирательной кампании.

«Важным достижением прошедших выборов стало минимальное количество кандидатов, получивших отказ в регистрации. С 245 до 180 случаев снизилось количество отказов в регистрации в одномандатных округах. В ходе голосования было зафиксировано незначительное количество нарушений — восемь случаев вброса бюллетеней в шести субъектах РФ. По каждому подтверждённому факту бюллетени признали недействительными», — подчеркнул ингушский эксперт.