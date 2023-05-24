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Музей ИЗО Ингушетии получил в дар от вдовы художника Иссы Аушева картину

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Вдова народного художника Ингушетии Иссы Аушева Мадина подарила Государственному музею изобразительных искусств республики картину своего супруга «Геноцид», рассказал нашему изданию представитель учреждения.

По словам собеседника, эта картина повествует об одной из самых трагических страниц в истории ингушского народа — выселении с родной земли в 1944 году.

«Подарок Мадины Аушевой — это не только ценный экспонат, но и настоящий символ любви и уважения к своему народу. Мы рады, что картина стала частью нашей коллекции и будет доступна для всех поклонников искусства талантливого художника», — отметил собеседник.

Дарение состоялось накануне 30-летия музея, которое коллектив отметит 27 мая.

 

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