Музей ИЗО Ингушетии получил в дар от вдовы художника Иссы Аушева картину

По словам собеседника, эта картина повествует об одной из самых трагических страниц в истории ингушского народа — выселении с родной земли в 1944 году.

«Подарок Мадины Аушевой — это не только ценный экспонат, но и настоящий символ любви и уважения к своему народу. Мы рады, что картина стала частью нашей коллекции и будет доступна для всех поклонников искусства талантливого художника», — отметил собеседник.

Дарение состоялось накануне 30-летия музея, которое коллектив отметит 27 мая.