Музей ИЗО Ингушетии получил в дар портрет Тамары Яндиевой
Художница Зарема Базиева передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии портрет заслуженной артистки Российской Федерации Тамары Яндиевой, рассказал нашему изданию представитель учреждения.
Данная картина была частью первой персональной выставки Заремы Базиевой «Жизнь и творчество», которая проходила в музее в течение полутора месяцев. За это время познакомиться с творчеством художницы успели около 3 тысяч посетителей.
Куратор выставки Тамуся Акталиева и главный хранитель музея Мадина Хамхоева поблагодарили художницу за подарок и вручили ей благодарственное письмо от руководителя учреждения Любови Тумгоевой за вклад в пополнение и сохранение фондов музея.