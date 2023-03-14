Музей ИЗО Ингушетии получил в дар портрет Тамары Яндиевой

Данная картина была частью первой персональной выставки Заремы Базиевой «Жизнь и творчество», которая проходила в музее в течение полутора месяцев. За это время познакомиться с творчеством художницы успели около 3 тысяч посетителей.

Куратор выставки Тамуся Акталиева и главный хранитель музея Мадина Хамхоева поблагодарили художницу за подарок и вручили ей благодарственное письмо от руководителя учреждения Любови Тумгоевой за вклад в пополнение и сохранение фондов музея.