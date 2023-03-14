Музей ИЗО Ингушетии получил в дар портрет Тамары Яндиевой

0

Художница Зарема Базиева передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии портрет заслуженной артистки Российской Федерации Тамары Яндиевой, рассказал нашему изданию представитель учреждения.

Данная картина была частью первой персональной выставки Заремы Базиевой «Жизнь и творчество», которая проходила в музее в течение полутора месяцев. За это время познакомиться с творчеством художницы успели около 3 тысяч посетителей.

Куратор выставки Тамуся Акталиева и главный хранитель музея Мадина Хамхоева поблагодарили художницу за подарок и вручили ей благодарственное письмо от руководителя учреждения Любови Тумгоевой за вклад в пополнение и сохранение фондов музея.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранители Ингушетии изъяли у двух иностранцев 110 граммов героина
В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
В Ингушетии на повышение системной надежности энергообъектов направят 3 млн руб.
В Сунже Ингушетии проведут ярмарку выходного дня
Красные дипломы получили 12 выпускников гуманитарно-технического колледжа Ингушского госуниверситета
В Ингушетии состоится межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Крым — частичка России»
Прокуратура в Ингушетии добилась восстановления прав ребенка-инвалида на получение пенсии
В Сунженском районе Ингушетии выпустили фазанов в естественную среду обитания
Запланировано порядка 100 мероприятий к 253-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 46%

Главное

Яндекс.Метрика

 