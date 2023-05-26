Музей ИЗО Ингушетии получил в дар старинный истинг

По его словам, ковер, датируемый серединой 18 века, даритель приобрел еще в советские годы, а сейчас он решил подарить его музею в честь 30-летия учреждения. Почетную миссию передачи ковра он возложил на свою коллегу — доктора исторических наук Зейнеп Дзарахову, зная, что она занимается ковроделием и изучением этого вопроса.

«Мы благодарим Магомедхана Магомедханова и Зейнеп Дзарахову за их щедрость и поддержку нашего музея. Считаем, что подобные подарки являются важным шагом не только в сохранении культурного наследия ингушского народа, но и в деле укрепления добрососедских отношений с многонациональным Дагестаном, чья культура имеет древние корни и известна на весь мир», — отметил наш собеседник и добавил, что этот ковер является подарком всему ингушскому народу и музей сохранит его для будущих поколений.