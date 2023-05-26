Музей ИЗО Ингушетии получил в дар старинный истинг

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Зейнеп Дзарахова (в центре)

Доктор исторических наук Института ИАЭ ДНЦ РАН Магомедхан Магомедханов подарил Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии старинный ингушский ковер, рассказал нашему изданию представитель музея.

По его словам, ковер, датируемый серединой 18 века, даритель приобрел еще в советские годы, а сейчас он решил подарить его музею в честь 30-летия учреждения. Почетную миссию передачи ковра он возложил на свою коллегу — доктора исторических наук Зейнеп Дзарахову, зная, что она занимается ковроделием и изучением этого вопроса.

«Мы благодарим Магомедхана Магомедханова и Зейнеп Дзарахову за их щедрость и поддержку нашего музея. Считаем, что подобные подарки являются важным шагом не только в сохранении культурного наследия ингушского народа, но и в деле укрепления добрососедских отношений с многонациональным Дагестаном, чья культура имеет древние корни и известна на весь мир», — отметил наш собеседник и добавил, что этот ковер является подарком всему ингушскому народу и музей сохранит его для будущих поколений.

 

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