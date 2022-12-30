Выставка

Музей ИЗО Ингушетии представил в Сунже выставку «Ингушские мотивы»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии представил в открытом после реконструкции Дворце культуры города Сунжи выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Ингушские мотивы».

Как сообщила пресс-служба музея, выставку посетили Глава республики Махмуд-Али Калиматов, сотрудники различных министерств и ведомств региона, представители творческой интеллигенции, общественные деятели и местные жители.

«Мы решили внести свою лепту в этот долгожданный праздник для горожан. Нами представлена экспозиция из более 20 предметов живописи и декоративно-прикладного искусства, которая украсила обновлённые залы Дворца культуры. Несомненно, это значимое событие в жизни города Сунжи. От всего нашего коллектива примите искренние поздравления», — сказала заместитель директора музея ИЗО Ася Евлоева.

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