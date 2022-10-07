Музей ИЗО Ингушетии представил выставку на фестивале «Мир Кавказу»

Заместитель директора музея Ася Евлоева и экскурсовод Исрапил Хамхоев познакомили гостей фестиваля с творчеством народных художников Ингушетии Зелимхана Эсмурзиева, Хож-Ахмеда Имагожева, Батыра Картоева, заслуженных деятелей искусств республики Юсупа Хамчиева и Мадины Албагачиевой, заслуженного деятеля науки Ингушетии Зейнеп Дзараховой, а также мастеров декоративно-прикладного искусства Пятимат Досхоевой, Лиды Оздоевой, Хеды Гапархоевой, Айны Инаркиевой и Лидии Хамхоевой.

Напомним, фестиваль искусств «Мир Кавказу» прошел в Ростове-на-Дону с 4 по 6 октября под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. В нем приняли участие делегации из 13 субъектов страны, а также делегация из Абхазии. Впервые фестиваль состоялся в 1996 году. После успешно прошедших в рамках фестиваля мероприятий было решено сделать его ежегодным, но из-за пандемии в 2020 и 2021 годах он проходил в узком формате.